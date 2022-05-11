القاهرة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر والاستهداف المتواصل لمحافظة جنين الفلسطينية، محملةً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم، أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرّ الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً.وقال أبو الغيط :"إن هذه الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الإسرائيلي الذي درج على ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى لإسكات الصوت الفلسطيني"، معرباً عن تعازيه لعائلة الفقيدة الفلسطينية ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنياً الشفاء للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة الفلسطينية.ومن جانبه أعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عن تعازيه لعائلة الفقيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنياً الشفاء للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة الفلسطينية.// انتهى //13:13ت م0069