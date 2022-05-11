كيب تاون 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسعرضت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إستراتيجيتها للنمو ضمن أعمال المؤتمر الدولي "إندابا 2022" والمقام في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.وقدم الرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت، عرضاً خلال المؤتمر استعرض فيه الأهداف الإستراتيجية لنمو الشركة، متطرقاً الفرص المتعددة للشراكات والإمكانات الهائلة للنظام البيئي للتعدين السعودي.وتناول ويلت خلال كلمته إلى التقدم الكبير في تحقيق أهداف النمو الطموحة لمعادن، وتعزيز مكانتها كشركة سعودية رائدة في مجال التعدين بحضور عالمي، كذلك إسهاماته في رؤية المملكة 2030.وقال الرئيس التنفيذي لمعادن: تركيزنا يتمثل في زيادة قدراتنا الإنتاجية في سلاسل القيمة، وسنواصل استثمارنا في الاستكشاف، حيث تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو 1.3 تريليون دولار، وسيكون هدفنا خلال السنوات المقبلة تحويل تلك المواد الخام إلى قيمة للمملكة وأحد رواد التعدين في العالم.وأضاف: سنبحث عن شركاء لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا في الاستكشاف والتقنية والابتكار والاستدامة. ونتطلع إلى العمل بشمولية مع النظام البيئي للتعدين وبناء شراكات إستراتيجية تعود بالمنفعة.يذكر أن معادن تعمل على تجسيد نموذج محتذى به في جميع جوانب الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، متوافقة مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء وعبر شراكات ذات قيمة مضافة.// انتهى //13:22ت م0070