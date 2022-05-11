جدة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واستنطلق غداً، سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، وذلك في ملعب النادي الريفي التايلاندي بالعاصمة بانكوك، حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام، في خطوة توسعية للبطولة آسيوياً.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ماجد السرور، أن جولف السعودية وشركاءها تنظم حدثًا في آسيا للمرة الأولى، مؤكداً أنها فرصة لإيجاد حقبة جديدة لجولف السيدات، مبيناً أن الشراكة المتنامية مع أرامكو السعودية والجولة الأوروبية للسيدات حققت نجاحًا في النسخ الماضية.وأشار السرور إلى أن الشراكة الجديدة مع الجولة الآسيوية والتي تمتد لـ10 سنوات، قد أسهمت في منح اللاعبين الآسيويين فُرصاً جديدة في أنحاء العالم، إضافةً للتحفيز لممارسة رياضة الجولف في المجتمع المحلي، وزيادة شعبية اللعبة وأعداد ممارسيها، معتبرًا أن التوسع الآسيوي إنجاز إضافي ومهم لرياضة الجولف.بدوره بين مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية طلال المري، أن أرامكو السعودية الشريك الرئيسي في البطولة, ولعبت دورًا رئيسيًا في دعم الجولة الأوربية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك توسع سلسلة فرق أرامكو السعودية في آسيا للمرة الأولى، كما أن التوسّع في السوق الآسيوي يعكس اهتمام أرامكو السعودية بمستقبل لعبة الجولف، وخاصة الجولف للسيدات، حيث تتمتع الرياضة بالقدرة على إثراء الحياة وتعزيزها.يُذكر أن سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق ستشهد في نسختها لهذا العام زيادة قيمة جائزتها لتصل إلى 5 ملايين دولار، وتنطلق من ملعب النادي الريفي التايلاندي غداً، إضافةً لإقامتها بنادي سنتريون في لندن خلال الفترة 16 - 18 يونيو، وبنادي لاريسيرفا في سوتوجراندي بإسبانيا خلال الفترة 18 - 20 أغسطس، وبنيويورك في الفترة من 13 - 15 أكتوبر حيث سيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، وتختتم السلسلة في مدينة جدة خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر القادم بملعب ونادي رويال غرينز.// انتهى //13:25ت م0071