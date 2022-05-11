الدمام 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية سمو محافظ الأحساء على الثقة الملكية بتعيينه في منصبه, سائلاً الله له التوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية محافظة الأحساء وضرورة تلمس احتياجات أهاليها والعمل على دعم مسيرة التنمية في المحافظة، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.بدوره رفع سمو محافظ الأحساء الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، مؤكداً أنه سيبذل كل الجهود لخدمة أهالي الأحساء.// انتهى //13:33ت م0073