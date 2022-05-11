الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي للسباحة في بطولة مالا والتي ستقام خلال الفترة من 13 - 15 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس .وقد غادرت أمس بعثة المنتخب برئاسة نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم الزهير استعدادًا للمشاركة في البطولة .وتضم بعثة المنتخب اللاعبين أحمد محمد المعيبد، ومحمد هاني الزاكي، وصفوان أحمد القضماني، وزيد فيصل السراج، والمدرب مازن العبيدي، ومدير الأداء الرياضي فارس عطار.// انتهى //14:33ت م0093