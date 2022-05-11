رياضي / المنتخب السعودي للسباحة يشارك في بطولة مالا
الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11 م واس
الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واس
يشارك المنتخب السعودي للسباحة في بطولة مالا والتي ستقام خلال الفترة من 13 - 15 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس .
وقد غادرت أمس بعثة المنتخب برئاسة نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم الزهير استعدادًا للمشاركة في البطولة .
وتضم بعثة المنتخب اللاعبين أحمد محمد المعيبد، ومحمد هاني الزاكي، وصفوان أحمد القضماني، وزيد فيصل السراج، والمدرب مازن العبيدي، ومدير الأداء الرياضي فارس عطار.
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14:33ت م
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