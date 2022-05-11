سيئون 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمستودع التموين الطبي بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون أمس، مشروع تسليم أسرّة طبية مع مراتب فرش إضافية لوزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء.وقدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ومركز الملك سلمان للإغاثة وحكومة وشعب المملكة، على هذه الأعمال الإنسانية التي هي امتداد لما يقدمه المركز لتخفيف معاناة أهالي حضرموت الوادي في مختلف المجالات ، لاسيما الدعم المقدم للقطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.بدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي أن المنحة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تشمل 60 سريرًا طبيًا مع مراتب فرش طبية إضافية ، ضمن مشروع دعم وزارة الصحة اليمنية بالأسرّة الميدانية من قبل المركز ، مشيرًا إلى أنه وضعت خطة لتوزيعهن على مستشفيات مديريات سيئون وتريم والقطن.يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية اليمنية وتعزيز قدراتها بما يعود بالنفع على المرضى والمصابين في مختلف المحافظات.// انتهى //14:34ت م0095