الرباط 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في مدينة مراكش اليوم، بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور المغرب للمشاركة في أعمال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".وتناولت مباحثات الجانبين استعراض العلاقات التي تربط البلدين في المجالات كافة، والتعاون القائم بينهما في المجال السياسي والدبلوماسي والأمني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التطرق لموضوع التوقيع على مخطط عمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:38ت م0097