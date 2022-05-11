جازان 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة جازان عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة، وذلك في مزايدة عامة تتضمن تأجير قطعة أرض بمدينة جيزان لغرض إقامة مشروع مستشفى خاص بمساحة 21815.35 م2، بعقد يمتد لـ 25 عاماً .ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرصة الاستثمارية، والتفاصيل من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" .// انتهى //14:38ت م0099