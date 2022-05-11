نجران 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الرئيس الفخري للجنة تراحم بالمنطقة في مكتبه اليوم، رئيس لجنة "تراحم" بنجران حسين بن عايض آل حمد، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لعام 2021 لأعمال ومنجزات اللجنة ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمُفرج عنهم، من خلال مسارات عمل تراحم في الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات وشملت على مشاريع السلة الغذائية والمساعدات المالية، وكسوة العيد والشتاء لأسر السجناء، والحقيبة المدرسية، والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى متابعة قضايا السجناء، والمساهمة في توظيف المفرج عنهم وأسر السجناء.كما اشتمل التقرير على مساهمات اللجنة في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك توقيع لـ119 اتفاقية تطوع و5 اتفاقيات تعاون.وهنأ سموه خلال اللقاء رئيس وأعضاء رعاية السجناء بمنطقة نجران" تراحم " لحصول اللجنة على جائزة أفضل مبادرة تطوعية لعام 2021 من قبل الأمانة العامة للجان تراحم في المملكة وكذلك حصول اللجنة على جائزة المركز الثاني الفئة الذهبية للإنجاز التطوعي على مستوى لجان المملكة في إنجاز مستهدفات العمل التطوعي لعام 2021م , مثمناً حرص واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله ـ بكافة شرائح المجتمع من أبناء هذه البلاد المباركة.حضر اللقاء عضو اللجنة مدير سجون منطقة نجران العميد محمد بن سيف الشهراني وعضو اللجنة أمين الصندوق عبدالله الصقري، والمدير التنفيذي أحمد الحارثي.//انتهى//14:42ت م0101