الرباط 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسانطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية أعمال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بدعوة مشتركة بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي، وبحضور ممثلي أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وذلك لمناقشة التحولات التي تشهدها أساليب وإستراتيجيات هذا التنظيم الإرهابي، خاصة في أفريقيا.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في المنتدى ما يمكن استغلاله من قبل تنظيم داعش لجعل مناطق من أفريقيا منطلقًا جديدًا للعمليات الإرهابية ونشر الفكر المتطرف، إضافة إلى التطرق لبحث سبل العمل المشترك لمواجهة هذه الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وكذا تعزيز الإستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم داعش ودحره، والحيلولة دون تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود.// انتهى //14:44ت م0102