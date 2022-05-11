القدس المحتلة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مقدسياً على هدم منزله في بلدة سلوان، ومنزلاً في قرية العيساوية، بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي نافز زيتون على هدم منزله، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، وفرضت بحقه غرامة مالية كبيرة.وفي ذات السياق أوضحت ذات المصادر، أن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت قرية العيساوية، شرق القدس المحتلة وحاصرت منطقة حي المدارس، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن محمد مصطفى، بحجة عدم الترخيص.// انتهى //14:47ت م0103