الدمام 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسوقعت جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، مذكرة تفاهم في مجالات الدراسات المستقبلية والريادة والابتكار وتنمية الشباب، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات السعودية وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في المجالات العلمية والتطويرية، واستثمار إمكانات الجامعات المتعاونة وتوجيه طاقاتها، وذلك على هامش مشاركة الجامعتين في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام في مدينة الرياض.ومثل جامعة الأمير محمد بن فهد في هذه الاتفاقية نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وتطوير الأعمال المشارك الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الدوسري، فيما مثل جامعة الأميرة نورة معالي رئيسة الجامعة الدكتورة أيناس بنت سليمان العيسى.وأوضح رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن المذكرة سيكون لها الأثر الإيجابي في العديد من المجالات والجهود المشتركة بين الجامعتين، مشيراً إلى أن جامعة الأمير محمد بن فهد ترحب بالاتفاقيات التي تسهم في تعزيز دور الدراسات الاستشرافية والاستفادة من نتائجها لما لها من أهمية في إيجاد العديد من الحلول لبعض المشكلات.// انتهى //14:47ت م0104