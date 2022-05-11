حائل 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل, أهمية برنامج التعداد في توفير البيانات التي ستكون قاعدة التخطيط المستقبلي لجميع الخدمات والبرامج التي تنفذها المملكة، مؤكداً ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع باحثي التعداد عند تعبئة الاستمارات بكل دقة ووضوح وكذلك الاستفادة من التقنية الحديثة في حال الرغبة في تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال استمارة العد الذاتي .جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه أمس انطلاق وبداية العد الذاتي كأول مواطن بالمنطقة مع انطلاقة تعداد السعودية 2022، بحضور رئيس لجنة التعداد الفرعية بحائل وكيل الإمارة المساعد المكلف صالح المطيري ومشرف تعداد السعودية 2022 بالمنطقة موفق السليمي ، وعدد من قيادات الهيئة بالمنطقة .// انتهى //15:00ت م0105