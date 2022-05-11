مسقط 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسعقدت سلطنة عُمان وروسيا جلسة مباحثات رسمية في مسقط اليوم، جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة، والتأكيد على الحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.ترأس الجانب العُماني وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، فيما ترأس الجانب الروسي وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.كما ناقش الجانبان التطورات الراهنة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، حيث أكد الجانبان على أهمية الحوار والتعاون لإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف تلك القضايا، ودعم ما من شأنه أن يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وينمي من فرص النماء والازدهار.// انتهى //15:09ت م0107