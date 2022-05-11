مراكش 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //15:27ت م0110