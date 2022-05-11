الرباط 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسيشارك قطاع التربية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في ورشة عمل إقليمية بأبيدجان بجمهورية كوت ديفوار حول قياس تعلم المستفيدين من برامج محو الأمية، ينظمها معهد اليونيسكو للتعلم مدى الحياة اليوم وغدًا، بالتعاون مع معهد الفرنكوفونية للتعليم والتدريب، بحضور ممثلي عدد كبير من الدول ومجموعة من المنظمات الدولية.وتهدف هذه الورشة إلى تقييم ومراقبة جودة برامج محو الأمية في مجموعة من الدول، وذلك من خلال قياس فعالية ومستوى تحقيق أهدافها وتحسين جودتها والتحقق من عائد الاستثمار فيها، وكذا توفير بيانات موثوقة قائمة على دراسات علمية لفائدة صانعي السياسات والشركاء.ويمثل الإيسيسكو في هذه الورشة مدير البرامج في قطاع التربية عزيز الهاجير، الذي سيقدم تجربة المنظمة في مجال محو الأمية والتعلم مدى الحياة.// انتهى //15:52ت م0112