تبوك 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واس‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , بديوان الإمارة اليوم، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين لناديي الصقور والخالدي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم بن عواد العطوي.‎وهنأ سموه إدارة ناديي الصقور والخالدي بمناسبة صعود فريق كرة القدم الأول بنادي الصقور لمصاف أندية الدرجة الثانية وحصوله على المركز الأول ودرع دوري الدرجة الثالثة, وصعود فريق كرة القدم الأول بنادي الخالدي لمصاف أندية الدرجة الثالثة وحصوله على المركز الأول والدرع.‎وأشاد بالأجهزة الإدارية والفنية للناديين والجهد المبذول لتحقيق هذا الإنجاز، منوهًا بما ما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- .‎ودعا إدارة ولاعبي الناديين لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات بمشيئة الله, مثمنا تحقيقهم ، متمنيًا للناديين ولبقية أندية المنطقة مزيدًا من التوفيق وتحقيق النجاحات.‎فيما نوه رئيسا وأعضاء ناديي الصقور والخالدي , بدعم سمو أمير تبوك ومتابعته الدائمة لجميع الأندية بالمنطقة. ‎وفي ختام اللقاء تسلم سموه من رئيس نادي الصقور الدكتور عبدالله البوق ورئيس نادي الخالدي محمد الشريف هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.// انتهى //15:57ت م0113