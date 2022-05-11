الدوحة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، مرتفعًا بقيمة 21.31 نقطة، أي ما نسبته 0.16 %، ليصل إلى 13 ألفًا و471.32 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 171 مليونًا و311 ألفًا و201 سهم، بقيمة 855 مليونًا و966 ألفًا و418.761 ريالًا، نتيجة تنفيذ 25626 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:58ت م0114