الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسقدمت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي- نبذة عن خدماتها المقدمة، لزوار جناحها المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، المُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتعرّف زوار الجناح على مساهمة "رافد" في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل نسبة ازدحام المركبات، من خلال خروج حافلة واحدة تنقل عدداً من الطلاب، إضافة إلى تعريف الزوار بالمنصات والتطبيقات التي تتيح طلب خدمة النقل والاستفادة منها.كما تقدم رافد في مجال الأمن والسلامة تدريباً دورياً وتقييماً نفسياً للسائقين، وتتبع الحافلات خلال الرحلة المدرسية، بالإضافة إلى المبادرات التوعوية الموجهة للطلاب وأولياء أمورهم التي تحث على الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تقدم عدداً من الخدمات منها: "خدمة النقل الـمـتخصص، وإدارة عمليات التعاقد والنقل، والرقابة والإشراف وتقديم الحلول التقـنية، والدراسات والاستشارات".// انتهى //15:59ت م0115