الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساستعرض جناح قطاع التعليم بالهيئة الملكية للجبيل وينبع المشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم 2022م، خدماته المقدمة لزوار الجناح.وتضمن الجناح شاشات تفاعلية توضح كافة المعلومات المتعلقة بالقبول والتسجيل والتخصصات ونسب التوظيف، والامتيازات التي يحصل عليها الطلبة، وكذلك الاعتمادات المحلية والدولية التي حصلت عليها كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع.كما اشتمل على ركن خاص بمدينة الجبيل الصناعية للتعلم مدى الحياة الحاصلة على جائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 2021م بعد عامٍ واحدٍ من انضمامها لشبكة اليونسكو، حيث يبرز الركن رحلة المدينة من الانضمام كأول مدينة تعلم عالمية في المملكة العربية السعودية حتى الحصول على الجائزة.// انتهى //16:00ت م0116