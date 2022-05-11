الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسوفر جناح الطفولة المبكرة المشارك في المؤتمر المعرض الدولي للتعليم 2022، للأطفال الصغار بيئة تربوية تعليمية ممتعة، يقضي فيها الأطفال من 3 سنوات الى 9 سنوات أوقاتهم.وتضمن الجناح الذي يأتي بإشراف الإدارة العامة للطفولة المبكرة بوكالة التعليم العام في وزارة التعليم وبالتعاون مع معلمات متخصصات في الطفولة المبكرة، أركاناً متنوعة وهي: "ركن الوجوه المضيئة" الذي ينمي خيال الطفل ويساعده على تقمص الأدوار المختلفة، ويتيح له حرية اختيار الالوان والاشكال والادوار التي يتقمصها، بالإضافة إلى ركن الفنون الإبداعية الذي يقدم فنوناً مختلفة تحفز إبداع الأطفال من خلال أنشطة متنوعة مثل الرسم بأنواعه والطباعة والتشكيل بالخامات المختلفة.وتتضمن الأركان أيضاً، ركن أحلق بخيالي الذي يقدم للطفل الفرصة لمحاكاة الأدوار الاجتماعية المختلفة مثل رجال الاطفاء الأطباء المعلمون المسعفون، وغيرهم، كما يروي ركن الحكايات الممتعة قصصاً بوسائل مختلفة مثل الدمى ومسرح العرائس والسرد ، ويتيح المجال للطفل لتأليف القصص وتمثيلها.ويدعم "ركن المكتشفون" مهارات Stem العلوم والرياضيات والهندسة والتكنلوجيا عن طريق ممارسة تجارب ممتعة بأدوات حسية تتناسب مع المرحلة العمرية، فيما يعزز "ركن البناؤون" مهارات الهندسة من خلال استخدام المكعبات المختلفة في تشكيل الأبنية المتنوعة مع استخدام معينات معززة للخيال مثل شخصيات وحيوانات وسائل النقل.ويوفر "ركن الألعاب الحركية" مجموعة من الأدوات التي تساعد الطفل على ممارسة عدد ممن المهارات البدنية والرياضية مثل التوازن والتسلق والتمكن من اداء الحركات البدنية المتنوعة.وتنمي هذه الأركان الإبداع والخيال ومهارات STEM والمهارات اللغوية والأنشطة الحركية بمواد وأدوات مناسبة لخصائص المرحلة العمرية.// انتهى //16:01ت م0117