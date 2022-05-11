الطائف10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، أهالي المحافظة , لمناقشة تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وأكد خلال اللقاء أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وجودتها، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية , مبينا أن جهود المحافظة مستمرة في تطوير خدمات الجهات الحكومية، وتبني واحتضان المبادرات والبرامج الهادفة، لخدمة كافة شرائح مجتمع الطائف، مع أهمية مواصلة الزيارات الميدانية والجولات التفقدية للاطلاع على متطلبات المواطنين.وبحث مع أهالي المحافظة ، احتياجاتهم ومطالبهم، مطلعاً على الملاحظات وأوجه القصور لمعالجتها في حينها، وعلى الخدمات المقدمة للأهالي، والمشروعات الخدمية والتنمية الجاري تنفيذها، في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط المعدة لها، وتذليل كافة الصعوبات، بما يضمن الحصول على أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ، لأهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، بما يحقق رفاهية وراحة المواطن.كما استمع سمو محافظ الطائف إلى عدد من الآراء والمقترحات الواردة من قبل الأهالي في مختلف المجالات، منوهاً بالمتابعة الحثيثة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف مناطق ومراكز محافظة الطائف، وتبادل سموه والأهالي الأحاديث الودية بما يعكس نهج التواصل والترابط القوي والمتين بين القيادة والمواطن.وفي ختام اللقاء ثمن أهالي محافظة الطائف اهتمام سموه بتلبية احتياجاتهم والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتحقيقها على أرض الواقع مع الجهات ذات العلاقة ، وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة .// انتهى //16:08ت م0118