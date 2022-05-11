الرباط 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في مدينة مراكش اليوم، بوزير الشؤون الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، الذي يزور المملكة المغربية للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد "داعش".وتناولت مباحثات الجانبين سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبرا عن التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والحوار فيما يتعلق بالهجرة، والثقافة، والأمن، وحقوق الإنسان.وجدد المسؤولان تأكيد الشراكة القوية التي تجمعهما أيضا في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب، والتعاون ضد الجريمة العابرة للحدود، مبرزين التحديات الأمنية المتعددة التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي.// انتهى //17:01ت م0122