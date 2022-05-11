القاهرة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 6.2 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 712.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاع نسبته 0.41% ليبلغ 10855 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.87% مسجلاً 1863 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.94% لينهي التعاملات عند مستوى 2834 نقطة.// انتهى //17:02ت م0123