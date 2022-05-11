مكة المكرمة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واستنطلق الاثنين القادم، مرحلة التصويت لانتخابات الغرفة التجارية بمكة المكرمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ 21 (1443 ــ 1447هـ) حيث ستعلن اللجنة عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء فترة التصويت المتاحة الممتدة إلى يوم الأربعاء المقبل، وسيكون التصويت في هذه الدورة إلكترونيًا بالكامل لأول مرة في تاريخ الغرفة، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index).وسيكون التصويت لاختيار المترشحين البالغ عددهم 57 مترشحًا، بينهم سيدة واحدة، متاحًا بدءًا من الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين، وسيستمر حتى الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء.وستعلن نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعلى موقعي وزارة التجارة وغرفة مكة المكرمة الإلكترونيين، وعلى شاشة العرض بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.وأوضحت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة عبر فيديو توضيحي يبين آلية تسجيل الدخول والانتخاب، وطريقة التصويت عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للانتخابات، مع توضيح وجود خانات للتصويت للمجموعات والأفراد، فيما دعت لجنة الإشراف على الانتخابات بغرفة مكة المكرمة الراغبين في طرح الاستفسارات بالاتصال على الرقم (1900)، أو زيارتها في مقرها المخصص بالغرفة.كما خاطبت الغرفة التجارية بمكة المكرمة في وقت سابق، منتسبيها ومن تنطبق عليهم شروط التصويت عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية، وأخلت مسؤوليتها عن أي تواصل يتم من أي جهة غير الغرفة تنتحل صفتها بالمطالبة برمز التحقق الخاص بالناخب الذي تنطبق عليه الشروط، أو أي معلومات شخصية، أو رموز، أو غيرها من البيانات الأخرى.// انتهى //17:06ت م0124