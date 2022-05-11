الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واستنطلق اليوم الخميس التصفيات النهائيات لبطولة المملكة لدرجة الناشئين للصعود للدوري الممتاز للناشئين للكرة الطائرة، التي يستضيفها نادي النصر بمشاركة فرق العمران واليرموك والرائد والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للدوري الممتاز.وستقام في اليوم الأول مواجهتان يلتقي في الأولى اليرموك والرائد عند الساعة 4 عصرًا ويقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، وإبراهيم الدريبي حكمًا ثانيًا، وسلمان العمري مسجلًا، فيما يواجه النصر في الثانية العمران على نفس الصالة عند الساعة 6 مساء، ويقودها تحكيميًا متعب السعيد حكمًا أول، وسعد الدوسري حكمًا ثانيًا وسعد القحطاني مسجلًا.// انتهى //17:06ت م0125