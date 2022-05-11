الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسنفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية نتج عنها (153,151) إجمالي عمليات الفحص خلال شهر أبريل 2022 في أنشطة النقل البري والبحري، منها (150,486) ألف عملية فحص لمركبات النقل، وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1,917) زيارة، رصدت الهيئة خلالها (40,770) مخالفة، و(371) عملية فحص للمركبات الأجنبية، وقد سجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (18,616) مخالفة، بينما ضبطت الفرق الرقابية (54) مخالفة في أنشطة النقل البحري، من خلال (377) عملية فحص، تركزت بالمنطقة الوسطى بواقع (29) مخالفة.وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات حيث بلغت (10,238) مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ (4,239) مخالفة، ومن ثم المنطقة الشرقية لتسجل (3,421) مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة (1,555) مخالفة.وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أبريل 2022: (85%)، كما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (86%).وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) كيلو متر وأكثر في النقل بالحافلات، وعدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب، بالإضافة إلى عدم إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها، وعدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي، وسجل نشاط الأجرة العامة أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل خلال الشهر، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط نقل البضائع، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق، وكذلك النقل المتخصص، وأخيراً أجرة المطار.// انتهى //17:07ت م0126