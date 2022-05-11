الرياض 10 شوال 1443 الموافق 11 مايو 2022 واس.افتتح مدير المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس , اليوم , فعاليات ورش العمل الخاصة بإعداد ومناقشة الدراسة التقويمية للسنة الأولى المشتركة لتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على مدى ثلاثة أيام بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحضور المشرف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات الدكتور إبراهيم الحميدان ومدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي , بمشاركة 240 من المشرفين التربويين ومديري ومديرات مدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور طلاب وطلاب الصف الأول بتعليم المنطقة .وستعنى ورش العمل بتقويم وتطوير السنة الأولى ( المشتركة ) في نظام المسارات في المرحلة الثانوية من خلال مناقشة وبحث أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وأفضل الممارسات التربوية المختلفة وتقييم مدى فاعليتها وآثارها في تحسين مشروع المسارات بجميع مكوناته.//انتهى//17:09ت م0127