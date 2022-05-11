الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي " اعتماد"، اتفاقيات جديدة لتنفيذ دراسات تقويمية لـ ( 482) برنامجًا أكاديميًا مع ( 9) جامعات سعودية، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويصل بذلك عدد البرامج المشمولة في الاتفاقيات منذ بداية 2022 إلى 587 برنامجا أكاديميا مع 14 جامعة سعودية لغرض لتحسين جودة المخرجات وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.وشملت الاتفاقيات اعتماد ( 150 ) برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود و (94) برنامجًا أكاديميًا لجامعة جدة و (75) برنامجًا لجامعة الملك خالد و(63) برنامجًا للجامعة الإسلامية و ( 29 ) برنامجًا لجامعة شقراء، و ( 28 ) برنامجًا لجامعة حفر الباطن، واعتماد (22) برنامجًا لجامعة الباحة و ( 11 ) برنامجًا لجامعة دار الحكمة و (10) برامج لجامعة نجران.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في ضمان وضبط جودة التعليم الجامعي في المملكة، وترسيخ علاقات متينة مع أشهر المؤسسات والهيئات التعليمية في المملكة والعالم، للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم، وتقديم الحلول التي تسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وصولاً إلى التميز والتنافسية العالمية.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.// انتهى //17:10ت م0128