الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساستعرض جناح شركة تطوير للمباني TBC المشارك في معرض و مؤتمر التعليم الدولي 2022م، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 8 - 11 مايو 2022م، مشاريع الشركة التعليمية خلال فترة عملها في السنوات الماضية.وتنوعت هذه المشاريع وعلى مستوى المملكة ابتداءً من إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، وتقديم جميع الخدمات ابتداءً من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورًا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث.وقد تركزت اسهامات الشركة منذ إنشائها في تطوير البيئة التعليمية، وإضافة نقلة نوعية على صعيد مشاريع التعليم في المملكة، وذلك لتحقق طموح القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.وتعد شركة TBC شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، وبدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، و هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ المباني التعليمية، وتعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.// انتهى //17:11ت م0129