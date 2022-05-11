سياسي / الأمين المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون يجتمع بوفد من سفارة أمريكا لدى المملكة
الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11 م واس
الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واس
اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في مقر الأمانة بالرياض اليوم , مع وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة .
وتم خلال الاجتماع بحث التعاون بين الجانبين والتحضير لاجتماعات مجموعات العمل المتخصصة وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
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17:13ت م
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