الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في مقر الأمانة بالرياض اليوم , مع وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة .وتم خلال الاجتماع بحث التعاون بين الجانبين والتحضير لاجتماعات مجموعات العمل المتخصصة وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //17:13ت م0130