الدمام 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ، اليوم ، المستشار العام لمعالي وزير لشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني، بحضور عدد من أمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة , وذلك لمناقشة خطة عمل البرنامج المتعلق بالجاذبية البصرية، ضمن خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري خلال الفترة القادمة.وفي بداية الاجتماع رحب معاليه، بالمستشار العام لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، والحضور، وأكد على أهمية اللقاء للمشاركة بمناقشة خطة عمل البرنامج المتعلق بالجاذبية البصرية، للفترة القادمة، وطموح أمانة الشرقية للبدء في برنامج لصناعة الجاذبية البصرية، منوها إلى أهمية وجود التشريعات لتمكن من تنفيذ مراحل البرنامج واختصار المدة الزمنية للإنجاز، بالإضافة إلى الأخذ بالتجارب الناجحة.عقب ذلك استعرض خطة معالجة المشهد الحضري للفترة القادمة ، لمناقشة أبرز وأهم عناصر خطة البرنامج التي تتمحور في الأعمال المتعلقة بالجاذبية البصرية في الفترة القادمة، ومراحل تنفيذ خطط الأمانات، بالإضافة إلى تشكيل 5 فرق عمل لـ 5 مجموعات جغرافية لتتبادل المعرفة، كما اطلع خلال الاجتماع على فريق دعم برنامج إعداد خطة معالجة التشوه البصري.من جانبه أثنى المستشار العام لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب حشاني ، على خطة برنامج عمل الأمانة للمرحلة المقبلة والتي أنجزت بفترة قصيرة متضمنة عناصر تتجه نحو صناعة الجاذبية البصرية، مؤكدا أهمية الوقوف على آلية توحيد الخط من قبل الأمانات للوصول إلى خطة وطنية موحدة ستتضمن التشريعات المهمة.وفي ختام الاجتماع نوقشت أبرز عناصر الخطة وإيجاد آليات لدمج عمل كل من أمانة محافظة الأحساء، وأمانة محافظة حفر الباطن، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، والوقوف على الاحتياجات بهدف إنجاح خطة تحسين المشهد الحضري ضمن برنامج الأمانة تماشيا وأهداف رؤية المملكة 2030.)// انتهى //17:15ت م0131