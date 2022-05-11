القاهرة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي يزور القاهرة حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات عددٍ من القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب وقضية سد النهضة.// انتهى //17:33ت م0133