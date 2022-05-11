الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسشاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقديم ( 5 ) ورش عمل على هامش أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويختتم أعماله اليوم.وناقشت الورشة الأولى "دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية القدرات البشرية ومواءمتها مع سوق العمل"، قدمها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب (مسار) التابع للهيئة الدكتور محمد الخيري، والورشة الثانية بعنوان "اختبار قدراتي وتكويني"، قدمتها المستشار في إدارة الاختبارات المهنية الدكتورة إيمان الرويثي، والمدير الفني لاختبارات الموهبة والإبداع وخبير القياس في الإدارة العامة للقياس والاختبارات الدكتورة ميساء الأحمدي.أما الورشة الثالثة فكانت بعنوان "برنامج التقويم الوطني للتعليم الجامعي"، قدمها مدير عام الاعتماد المؤسسي بالهيئة الدكتور صالح الغامدي، والورشة الرابعة كانت بعنوان "برنامج التقويم الوطني للتحصيل العلمي"، قدمتها الدكتورة هند الدوسري، والورشة الخامسة والأخيرة فكانت بعنوان "تحليل بيانات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS".وحرصت الهيئة ومراكزها على المشاركة في المؤتمر والمعرض من أجل التعريف بالهيئة والمراكز التابعة لها، والتسويق للخدمات والمنتجات التي تقدمها لجميع مستفيديها وفقاً لمتطلبات سوق العمل واحتياجات وظائف المستقبل، في إطار سعيها الدائم لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وصولاً إلى مواطن ومواطنة ينافسون عالميًا.// انتهى //18:39ت م0139