بروكسل 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، مع رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي إيراتكسه غارسيا، وعدد من أعضاء البرلمان، اليوم في مقر البرلمان بالعاصمة البلجيكية بروكسل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رئيس الوزراء أطلع غارسيا على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، وتصاعد وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في القدس، والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير سكانها.وشدد إشتية على أهمية وجود ضغط أوروبي وحراك داخل البرلمان من أجل معاقبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جادة وفعلية لوقف الاستيطان، ومقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، واتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.// انتهى //18:41ت م0140