مراكش 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //18:45ت م0142