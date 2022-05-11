الخليل/ طولكرم 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين من الخليل وطولكرم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مازن عمران وزوز، ومحمود دويك من منطقة "مفرق الصاحب" جنوب مدينة الخليل. من جهة أخرى، نقلت مصادر فلسطينية عن نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًّا من: إياد عبد الله معين، ومحمود بريكي ، وولده محمد ، بعد أن داهمت منازلهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم ، وفتشتها.// انتهى //18:47ت م0143