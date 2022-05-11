مراكش 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.‌‎وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //18:47ت م0144