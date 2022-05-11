مراكش 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البرتغال جواو كرافينيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //18:51ت م0146