الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واساستعرضت جامعة الإسكندرية من خلال جناحها المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، برامجها التعليمية المختلفة.وقدم المشرفون على الجناح نبذة عن البرامج التي تقدمها الجامعة مثل: "برنامج مانشستر في كلية الطب (درجة البكالوريس)، والهندسة الطبية الذي يعد تخصصًا نادرًا، وبرنامج الآثار المغمورة بالمياه (لدرجتي الماجستيروالدكتوراه، وبرامج مزدوجة في الهندسة بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل الأمريكية.وتعد الإسكندرية من أقدم الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1942م، ولديها فرعان خارج مصر، يقع الأول في تشاد، والثاني في جنوب السودان.وحصلت الجامعة على العديد من التصنيفات العالمية، حيث تحتوي الجامعة على 24 كلية متفرقة تقدم البرامج لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية.// انتهى //18:53ت م0147