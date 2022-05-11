ثقافي / " جامعة الإسكندرية" تستعرض برامجها التعليمية في مؤتمر ومعرض الرياض الدولي 2022
الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11 م واس
الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واس
استعرضت جامعة الإسكندرية من خلال جناحها المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، برامجها التعليمية المختلفة.
وقدم المشرفون على الجناح نبذة عن البرامج التي تقدمها الجامعة مثل: "برنامج مانشستر في كلية الطب (درجة البكالوريس)، والهندسة الطبية الذي يعد تخصصًا نادرًا، وبرنامج الآثار المغمورة بالمياه (لدرجتي الماجستير
والدكتوراه، وبرامج مزدوجة في الهندسة بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل الأمريكية.
وتعد الإسكندرية من أقدم الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1942م، ولديها فرعان خارج مصر، يقع الأول في تشاد، والثاني في جنوب السودان.
وحصلت الجامعة على العديد من التصنيفات العالمية، حيث تحتوي الجامعة على 24 كلية متفرقة تقدم البرامج لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية.
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18:53ت م
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