الرياض 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك المسكوني برثلماوس الأول.وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور المملكة وحرصها على كل ما من شأنه تعزيز السلام الدائم والشامل وثقافة التسامح ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف ونشر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد أبو النصر.// انتهى //19:09ت م0149