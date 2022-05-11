الخرطوم 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس بالخرطوم اليوم، بوفد رفيع المستوى من منظمات المجتمع المدني المصري الذي يزور الخرطوم حاليًا، برئاسة وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار والطاهر حجر.وأوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في معالجة الأزمة السياسية السودانية وسبل تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين.وأضاف أن الوفد المصري اطّلع خلال اللقاء، على مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية بالبلاد.// انتهى //19:32ت م0151