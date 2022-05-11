لندن 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسوقعت بريطانيا والسويد اليوم اتفاقية دفاع وحماية متبادلة.جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى السويد ولقائه رئيسة الوزراء ماجدلين أندرسون.كما ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بأمن الطاقة، واتفقا على زيادة التعاون في مجال إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح.ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق بزيارة فنلندا لتوقيع اتفاقية مماثلة.// انتهى //19:35ت م0153