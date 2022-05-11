مراكش 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.وبحث الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //20:14ت م0155