اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11 م واس
10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واس
صدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.38 .
اليورو 0.94 .
الجنيه الإسترليني 0.81 .
اليوان الصيني 6.72 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1852 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 21.62 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 990.6 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2035.73 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 108.02 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 106 دولارًا.
نفط الغاز 1101.25 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.628 دولارات.
غاز البروبان 6018 دولارًا.
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