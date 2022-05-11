10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75 .الدرهم الإماراتي 3.67 .الدينار البحريني 0.37 .الريال العماني 0.38 .الريال القطري 3.64 .الدينار الكويتي 0.30 .الجنيه المصري 18.38 .اليورو 0.94 .الجنيه الإسترليني 0.81 .اليوان الصيني 6.72 .وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:الذهب 1852 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 21.62 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 990.6 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2035.73 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:برنت 108.02 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 106 دولارًا.نفط الغاز 1101.25 دولاراً.الغاز الطبيعي 7.628 دولارات.غاز البروبان 6018 دولارًا.// انتهى //20:33ت م0161