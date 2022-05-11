جدة 10 شوال 1443هـ الموافق 11 مايو 2022م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقباله من معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.// انتهى //20:35ت م0162