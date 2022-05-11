الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسزارَ وفد برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحة مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية " ناسا "، حيث كان في استقباله، المدير المساعد لمركز كينيدي للفضاء برتن سمرفيلد؛لبحث فرص الاستثمار في إنشاء وإدارة الموانئ الفضائية.وتأتي زيارة معالي الوزير السواحة للولايات المتحدة الأمريكية؛لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة به،وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة،ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها في قطاع الفضاء،إذْ قام الوفد بجولة تفقدية في جميع أنحاء المركز، واطلع على جهود ونشاطات وكالة الفضاء الأمريكية في استكشاف الفضاء والمهمات الحالية الجارية.رافق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في زيارته كلٌّ من معالي الرئيس التنفيذي المكلَّف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي،ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية معالي الدكتور منير بن محمود الدسوقي.// انتهى //21:16ت م0167