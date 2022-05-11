الرياض 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسحقَّقَ فريق الهلال انتصاراً على مستضيفه الاتفاق بهدفين مقابل لاشيء 2-0، في لقاء جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في لقاء مؤجل من الجولة 20 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب علي البليهي عند الدقيقة 30، وعند الدقيقة 51 أضاف اللاعب إيجالو الهدف الثاني.وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر بـ 61 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //21:17ت م0168