القاهرة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واسأكَّدَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية تضافر الجهود الدولية وضرورة تنسيقها بالشكل الذي يسمح بتعزيز المكافحة الفاعلة للتنظيمات الإرهابية.جاء ذلك، في كلمة أبو الغيط اليوم أمام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد نظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش المغربية، وهو أول اجتماع وزاري للتحالف يعقد في القارة الأفريقية.وشدَّدَ أبو الغيط - في كلمته التي وزعتها الجامعة العربية- على أن استمرار تطويق تنظيمات داعش وهزيمتها يتطلب أيضاً دعم الدول والحكومات التي تتعرض لهجمات هذه التنظيمات،والحفاظ على فاعلية وقدرات هذه الدول وجيوشها وأجهزتها العاملة في مكافحة هذه الظاهرة التدميرية.ولفت أبو الغيط الانتباه إلى الاستيعاب المبكر للدول العربية لأهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه الظاهرة من خلال عقد العديد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب،وتجفيف منابع تمويله،وتحييد قدرة التنظيمات الإرهابية على استغلال تكنولوجيا المعلومات للقيام بأنشطتها الإجرامية.// انتهى //21:55ت م0172