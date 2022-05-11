القاهرة 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022 م واستعادل فريق غزل المحلة أمام مضيفه المصري البورسعيدي 1/1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 18 بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 21 نقطة في المركز 11 مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري يليه المصري الذي ارتفع رصيده إلى 20 نقطة.ويتصدر الزمالك الدوري حتى الآن برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز "لعب 16 مباراة" برصيد 35 نقطة ثم الأهلي "لعب 14 مباراة" برصيد 33 نقطة.//انتهى//22:05ت م0173